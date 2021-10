Fifa con il governo britannico sul via libera ai viaggi dei giocatori vaccinati (Di lunedì 4 ottobre 2021) “La Fifa accoglie con favore la decisione del governo del Regno Unito di consentire ai giocatori completamente vaccinati l’opportunità di rappresentare i propri paesi nelle prossime partite di qualificazione per la Coppa del Mondo Fifa e di tornare da un paese nella lista rossa a condizioni di quarantena personalizzate“. Così la Fifa, la federazione internazionale del calcio, in una nota. “Abbiamo lavorato a stretto contatto con il governo del Regno Unito, la Football Association e la Premier League per trovare una soluzione ragionevole, nell’interesse di tutti, e riteniamo che questa sia una soluzione migliore per la situazione che i giocatori hanno dovuto affrontare a settembre”, si legge. “La Fifa ritiene che questo sia un passo ... Leggi su footdata (Di lunedì 4 ottobre 2021) “Laaccoglie con favore la decisione deldel Regno Unito di consentire aicompletamentel’opportunità di rappresentare i propri paesi nelle prossime partite di qualificazione per la Coppa del Mondoe di tornare da un paese nella lista rossa a condizioni di quarantena personalizzate“. Così la, la federazione internazionale del calcio, in una nota. “Abbiamo lavorato a stretto contatto con ildel Regno Unito, la Football Association e la Premier League per trovare una soluzione ragionevole, nell’interesse di tutti, e riteniamo che questa sia una soluzione migliore per la situazione che ihanno dovuto affrontare a settembre”, si legge. “Laritiene che questo sia un passo ...

