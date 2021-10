Ecco come la vittoria del centrosinistra rafforza Draghi (Di lunedì 4 ottobre 2021) Al gioco del “chi vince e chi perde”, Renato Brunetta decide di giocare a modo suo. “Vince Draghi, vince la stabilità che mira alla crescita”, ci dice a metà pomeriggio il ministro della Pubblica amministrazione. E la convergenza, quantomeno ideale, col discorso che Enrico Letta ha pronunciato poco prima, celebrando la vittoria del Pd e sua personale alle suppletive di Siena, non è casuale. Perché del resto il segretario del Pd l’aveva lasciato intendere, ai suoi fedelissimi, il cambio di stagione imminente: “Dopo le amministrative”, ripeteva a chi lo rimproverava di essere troppo accondiscendente alle bizze grilline. Ed è stato di parola. “Questo è un grande successo per il centrosinistra: rafforza l’Italia perché rafforza il governo Draghi”, dice Letta, che accantona il ddl Zan e cita “sicurezza e libertà” tra le ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 4 ottobre 2021) Al gioco del “chi vince e chi perde”, Renato Brunetta decide di giocare a modo suo. “Vince Draghi, vince la stabilità che mira alla crescita”, ci dice a metà pomeriggio il ministro della Pubblica amministrazione. E la convergenza, quantomeno ideale, col discorso che Enrico Letta ha pronunciato poco prima, celebrando ladel Pd e sua personale alle suppletive di Siena, non è casuale. Perché del resto il segretario del Pd l’aveva lasciato intendere, ai suoi fedelissimi, il cambio di stagione imminente: “Dopo le amministrative”, ripeteva a chi lo rimproverava di essere troppo accondiscendente alle bizze grilline. Ed è stato di parola. “Questo è un grande successo per ill’Italia perchéil governo Draghi”, dice Letta, che accantona il ddl Zan e cita “sicurezza e libertà” tra le ...

