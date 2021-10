Da noi a ruota libera: ecco gli ospiti impensabili di oggi! (Di lunedì 4 ottobre 2021) ecco chi saranno gli ospiti di oggi di Da noi a ruota libera: da Roberta Capua a Francesca Fialdini la puntata sarà ricca di sorprese Si annunciano grandi ospiti a “Da noi a ruota libera”, puntata che andrà in onda il 3 ottobre, Il programma di approfondimento condotto dalla bellissima Francesca Fialdini offrirà spettacolari ospiti L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 4 ottobre 2021)chi saranno glidi oggi di Da noi a: da Roberta Capua a Francesca Fialdini la puntata sarà ricca di sorprese Si annunciano grandia “Da noi a”, puntata che andrà in onda il 3 ottobre, Il programma di approfondimento condotto dalla bellissima Francesca Fialdini offrirà spettacolariL'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

il_Case : Ascolti 3Ottobre 2021. I Bastardi (19.13%) battono Scherzi a Parte (14.43%). Fazio 9.81%-7.64%. Parte malissimo Cit… - fabiotempoMi : RT @914m4r: @ElianaR65255194 A quelli che “noi in famiglia lo abbiamo fatto tutti e stiamo benissimo” oppure “gli effetti avversi di mio cu… - NeraGiacomo : RT @914m4r: @ElianaR65255194 A quelli che “noi in famiglia lo abbiamo fatto tutti e stiamo benissimo” oppure “gli effetti avversi di mio cu… - SamaRosa70 : RT @914m4r: @ElianaR65255194 A quelli che “noi in famiglia lo abbiamo fatto tutti e stiamo benissimo” oppure “gli effetti avversi di mio cu… - ioly136 : @Letizia87695507 Ha bloccato perché all’inizio lo insultavano pesantemente, poi è andato a ruota libera, bloccando… -