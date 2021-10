Covid: Mattarella, 'necessari per combatterlo scienza, coesione e senso civico' (Di lunedì 4 ottobre 2021) Parma, 4 ott. (Adnkronos) - "È bene fare tesoro degli insegnamenti tratti in questi due anni difficili" di pandemia. "Siamo stati costretti ad affrontare lutti, sofferenze, pesanti limitazioni, e la dura crisi che ne è scaturita condiziona ancora l'economia e gli equilibri sociali. Ma abbiamo compreso, oltre ogni ragionevole dubbio, quale valore abbiano la conoscenza scientifica, la professionalità degli operatori, la coesione sociale, la risposta comune che viene dal senso civico e dalla coscienza di un destino condiviso". Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella Lectio doctoralis tenuta all'Università di Parma, in occasione del conferimento della laurea honoris causa in Relazioni internazionali ed europee. "Il modello sociale europeo -ha ricordato il Capo dello Stato- è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) Parma, 4 ott. (Adnkronos) - "È bene fare tesoro degli insegnamenti tratti in questi due anni difficili" di pandemia. "Siamo stati costretti ad affrontare lutti, sofferenze, pesanti limitazioni, e la dura crisi che ne è scaturita condiziona ancora l'economia e gli equilibri sociali. Ma abbiamo compreso, oltre ogni ragionevole dubbio, quale valore abbiano la conoscenza scientifica, la professionalità degli operatori, lasociale, la risposta comune che viene dale dalla codi un destino condiviso". Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio, nella Lectio doctoralis tenuta all'Università di Parma, in occasione del conferimento della laurea honoris causa in Relazioni internazionali ed europee. "Il modello sociale europeo -ha ricordato il Capo dello Stato- è ...

