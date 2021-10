Canoa e Scherma, weekend di vittorie e qualificazioni per il Posillipo (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Fine settimana di vittorie per gli atleti del Circolo Nautico Posillipo che vincono sia nella Canoa che nella Scherma, conquistando podi e qualificazioni! Nella Canoa, vittoria di Federico Cataffo che a Meta di Sorrento conquista l’oro nella III Tappa del Trofeo dei Due Golfi, distanza 2Km. Oro conquistato anche dalla canoista Alessandra Ioimo, argento per Maria Gabriella Sarnataro nell’U14. Nella Scherma, gli atleti rossoverdi sono stati impegnati nella prima prova regionale di qualificazione per gli assoluti di spada maschile e femminile, con un eccellente terzo posto conquistato dalla giovanissima Giulia Rosiello classe 2006. Qualificati cinque ragazzi e tre ragazze alla fase successiva zonale centro-sud: Andreas Heim, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Fine settimana diper gli atleti del Circolo Nauticoche vincono sia nellache nella, conquistando podi e! Nella, vittoria di Federico Cataffo che a Meta di Sorrento conquista l’oro nella III Tappa del Trofeo dei Due Golfi, distanza 2Km. Oro conquistato anche dalla canoista Alessandra Ioimo, argento per Maria Gabriella Sarnataro nell’U14. Nella, gli atleti rossoverdi sono stati impegnati nella prima prova regionale di qualificazione per gli assoluti di spada maschile e femminile, con un eccellente terzo posto conquistato dalla giovanissima Giulia Rosiello classe 2006. Qualificati cinque ragazzi e tre ragazze alla fase successiva zonale centro-sud: Andreas Heim, ...

