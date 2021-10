Bonus sanificazione, al via le domande: a chi spetta e come fare (Di lunedì 4 ottobre 2021) Al via oggi il Bonus sanificazione. A partire da oggi e fino al 4 novembre 2021 è possibile presentare la domanda per accedere al credito d’imposta per la sanificazione, l’acquisto dei dispositivi di protezione e la somministrazione di tamponi per Covid-19 introdotto dal Sostegni-bis. Il credito ammonta al 30% delle spese sostenute a giugno, luglio e agosto 2021, fino a un massimo di 60mila euro, nel limite complessivo di 200 milioni. Bonus sanificazione, chi sono i beneficiari I beneficiari del credito d’imposta sono: gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni; gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti; le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale. Bonus ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 4 ottobre 2021) Al via oggi il. A partire da oggi e fino al 4 novembre 2021 è possibile presentare la domanda per accedere al credito d’imposta per la, l’acquisto dei dispositivi di protezione e la somministrazione di tamponi per Covid-19 introdotto dal Sostegni-bis. Il credito ammonta al 30% delle spese sostenute a giugno, luglio e agosto 2021, fino a un massimo di 60mila euro, nel limite complessivo di 200 milioni., chi sono i beneficiari I beneficiari del credito d’imposta sono: gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni; gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti; le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale....

