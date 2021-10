Amministrative | Brosio | ' errori gravi della destra | gli elettori delusi non hanno votato'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "L'elemento che ha caratterizzato queste elezioni non è solo la vittoriasinistra, ma è anche l'assenteismo. In sostanza, è andata a votare solo la sinistra. L'elettorato diha snobbato le elezioni, forse eranodal comportamento del centroche, spiace dirlo, ha commesso". Paolocommenta così con l'Adnkronos il risultatoprima tornata elettorale italiana. "Mi è sembrato che abbiano improvvisato le nomine -spiega-e questo ha scoraggiato ad andare a votare e ha compattato la sinistra, che invece storicamente va a votare". Per, "nella Lega c'è una spaccatura profonda, Giorgetti rappresenta l'anima filogovernativa, ma l'anima ...