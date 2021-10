Allegri è molto più forte della Juventus (Di lunedì 4 ottobre 2021) Furbizia. Astuzia. Intelligenza tattica. Convenienza. Sostanza. Concretezza. Pragmatismo. Praticità. Sinonimi d’Allegri sulla stampa italiana, un giorno dopo la vittoria della Juve nel derby. La doppietta simbolica, a seguire il successo sui campioni d’Europa del Chelsea, ha bonificato settimane di analisi più o meno appuntite sul tecnico bollito, retrogrado, stanco, sorpassato. È lo stesso carro che corre a zig zag, raccogliendo vincitori e vinti alternativamente. In una sorta di critica bipolare capace di ruminare tutto e il suo contrario dissimulando compostezza, persino coerenza. Ora – ma è un’offerta a scadenza come sui volantini del discount – Allegri è un genio. La celebrata eccellenza made in Italy che per anni ha vinto nel nome d’un abilismo contro-ideologico. Il maestro della lettura, capace d’annusare la ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 4 ottobre 2021) Furbizia. Astuzia. Intelligenza tattica. Convenienza. Sostanza. Concretezza. Pragmatismo. Praticità. Sinonimi d’sulla stampa italiana, un giorno dopo la vittoriaJuve nel derby. La doppietta simbolica, a seguire il successo sui campioni d’Europa del Chelsea, ha bonificato settimane di analisi più o meno appuntite sul tecnico bollito, retrogrado, stanco, sorpassato. È lo stesso carro che corre a zig zag, raccogliendo vincitori e vinti alternativamente. In una sorta di critica bipolare capace di ruminare tutto e il suo contrario dissimulando compostezza, persino coerenza. Ora – ma è un’offerta a scadenza come sui volantini del discount –è un genio. La celebrata eccellenza made in Italy che per anni ha vinto nel nome d’un abilismo contro-ideologico. Il maestrolettura, capace d’annusare la ...

