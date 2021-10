A Corinaldo nasce il “Centro studi internazionale sulla donna” (Di lunedì 4 ottobre 2021) A Corinaldo, in provincia di Ancona, il 16 ottobre si inaugurerà il Centro studi internazionale sulla donna. Il nuovo spazio ospiterà mostre, dibattiti e molti altri eventi. Il primo progetto è una mostra permanente dedicata a 14 scienziate. Corinaldo, il nuovo Centro per le tematiche di genere Per gli abitanti di Corinaldo la data del 16 ottobre, in cui verrà inaugurato il nuovo Centro studi internazionale sulla donna, non è casuale. In questo paesino delle Marche il 16 ottobre 1890 è nata Maria Goretti, una delle prime vittime di femminicidio del Novecento e in seguito divenuta santa grazie a Papa Pio XII. Dalla vicenda di Maria Goretti, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 ottobre 2021) A, in provincia di Ancona, il 16 ottobre si inaugurerà il. Il nuovo spazio ospiterà mostre, dibattiti e molti altri eventi. Il primo progetto è una mostra permanente dedicata a 14 scienziate., il nuovoper le tematiche di genere Per gli abitanti dila data del 16 ottobre, in cui verrà inaugurato il nuovo, non è casuale. In questo paesino delle Marche il 16 ottobre 1890 è nata Maria Goretti, una delle prime vittime di femminicidio del Novecento e in seguito divenuta santa grazie a Papa Pio XII. Dalla vicenda di Maria Goretti, ...

