Tragedia ad Asti | muore 13enne intrappolato dal divano letto

E' avvenuto in un'abitazione didove il ragazzo viveva con i genitori, fuori casa al momento della. A trovarlo morto è stato il cugino che era andato a portargli la spesa. Il 13enne era ...ad, dove arriva la notizia della morte di un adolescente di 13 anni . Il giovanissimo sarebbe rimasto vittima di un incidente domestico con il divano letto . A causa di un possibile ...Una tragedia ha scosso la città di Asti. Un giovane di appena 13 anni è morto nel modo più impensabile possibile, intrappolato nel divano letto di casa. Sarebbero ancora diversi gli aspetti della vice ...ASTI - Una morte assurda quella avvenuta in serata ad Asti dove è morto un ragazzo intrappolato nel divano letto. Si presume stesse dormendo in un nel mobile letto che si è richiuso sopra di lui, more ...