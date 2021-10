Tennis, Jannik Sinner: “Sono molto contento di esordire in Coppa Davis. Sarà una bella atmosfera a Torino” (Di domenica 3 ottobre 2021) A margine della semifinale vinta ieri a Sofia contro il serbo Filip Krajinovic, Jannik Sinner ha parlato, tra gli altri argomenti, anche di Coppa Davis. L’argomento è particolarmente sensibile perché, con la formula attualmente in uso, le finali Sono state spalmate su tre sedi e una di queste è Torino, dove si arriverà fino a un quarto di finale. L’argomento si è legato strettamente alla scelta di giocare il doppio con Matteo Berrettini a Indian Wells, almeno nelle parole riportate da UbiTennis: “Ho deciso di giocare il doppio con Matteo Berrettini la settimana prossima perché nessuno di noi aveva un compagno, quindi ci siamo messi insieme. Mi fa molto piacere giocare con lui, posso imparare tanto, ci siamo anche allenati parecchio insieme“. E poi ... Leggi su oasport (Di domenica 3 ottobre 2021) A margine della semifinale vinta ieri a Sofia contro il serbo Filip Krajinovic,ha parlato, tra gli altri argomenti, anche di. L’argomento è particolarmente sensibile perché, con la formula attualmente in uso, le finalistate spalmate su tre sedi e una di queste è, dove si arriverà fino a un quarto di finale. L’argomento si è legato strettamente alla scelta di giocare il doppio con Matteo Berrettini a Indian Wells, almeno nelle parole riportate da Ubi: “Ho deciso di giocare il doppio con Matteo Berrettini la settimana prossima perché nessuno di noi aveva un compagno, quindi ci siamo messi insieme. Mi fapiacere giocare con lui, posso imparare tanto, ci siamo anche allenati parecchio insieme“. E poi ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 SOFIA, JANNIK SINNER CONQUISTA LA FINALE Battuto Krajinovic in due set (6-3, 7-5) Sfiderà… - sportface2016 : +++#Tennis, Jannik #Sinner in finale all'#Atp di #Sofia: domani affronterà Gael #Monfils per il titolo+++ - SkySport : Atp 250 Sofia, Jannik Sinner in finale: Krajinovic sconfitto in 2 set (6-3, 7-5) ? #SinnerMonfils Domenica 3 ottobr… - TennisWorldit : Jannik Sinner pensa alla finale di Sofia: le sue opinioni su Gael Monfils - Profilo3Marco : RT @fanpage: GRANDISSIMO JANNIK! ???? -