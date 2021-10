Riccio incastrato con la testa in una lattina | salvato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Riccio incastrato

TGCOM

Unsalvo per miracolo, e solo grazie all'intervento di una signora che da anni accoglie e cura questi animali. Succede a Mantova , dove unche era rimastocon la testa in una lattina . Leggi anche > A raccontare la vicenda è la signora Maura, che nella sua casa da anni accoglie alcuni ricci. Uno di loro è stato trovato ...... auto danneggiate 24 Aprile 2018 Ti potrebbe interessare Close PRATO -in un cancello, il salvataggio dei Vigili del Fuoco 25 Ottobre 2019 PRATO - Cade parte di copertura di un ...Un riccio salvo per miracolo, e solo grazie all'intervento di una signora che da anni accoglie e cura questi animali. Succede a Mantova, dove un riccio che era rimasto incastrato con la testa ...Nel sottoscala adiacente al giardino di una casa di Mantova la signora Maura accoglie da anni una famigliola di ricci: alcune sere si è accorta che uno di loro era rimasto intrappolato in una lattina ...