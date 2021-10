Oggi si vota per 1.192 Comuni e la Regione Calabria: occhi puntati su 5 città. I rapporti Pd-M5s, gli equilibri nel centrodestra: cosa c’è in palio (Di domenica 3 ottobre 2021) Sono chiamati al voto 1.192 Comuni, di cui 19 capoluoghi di provincia, per un numero di elettori pari a 12.147.040. Ma oltre la battaglia dei sindaci, le elezioni amministrative daranno le loro risposte alle tante partite politiche aperte: dai rapporti tra Pd e M5s alle tensioni tutte interne al centrodestra, dalla stabilità della leadership di Matteo Salvini nella Lega agli equilibri nella maggioranza che sostiene il governo Draghi. Gli occhi sono tutti puntati sulle 5 principali città alle urne: c’è Roma, dove l’esito è il più incerto, poi Milano, Napoli, Bologna e Torino. Il Pd sogna l’en-plein, in ogni caso è atteso a un ottimo risultato, tanto da far dire al segretario Enrico Letta che lunedì il suo partito “sarà il primo in Italia”. Dall’altro lato della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 ottobre 2021) Sono chiamati al voto 1.192, di cui 19 capoluoghi di provincia, per un numero di elettori pari a 12.147.040. Ma oltre la battaglia dei sindaci, le elezioni amministrative daranno le loro risposte alle tante partite politiche aperte: daitra Pd e M5s alle tensioni tutte interne al, dalla stabilità della leadership di Matteo Salvini nella Lega aglinella maggioranza che sostiene il governo Draghi. Glisono tuttisulle 5 principalialle urne: c’è Roma, dove l’esito è il più incerto, poi Milano, Napoli, Bologna e Torino. Il Pd sogna l’en-plein, in ogni caso è atteso a un ottimo risultato, tanto da far dire al segretario Enrico Letta che lunedì il suo partito “sarà il primo in Italia”. Dall’altro lato della ...

