Non solo chemio: con le terapie bersaglio, a ogni tumore la sua cura mirata (Di domenica 3 ottobre 2021) Era una giornata di dicembre del 2018 quando Luisa, 51 anni, professoressa di lettere e mamma di due adolescenti, durante un controllo che credeva banale ha scoperto di avere un tumore al seno. “Ho pensato subito: dovrò fare la chemioterapia”. Si sbagliava. Lei, come ormai da anni accade a pazienti selezionati, ha potuto beneficiare delle cosiddette terapie mirate, vera e propria rivoluzione nella cura dei tumori. Se per decenni la chemioterapia è stata considerata uno dei pochi sentieri percorribili verso la guarigione (e nell’immaginario di chi non conosce la medicina forse lo è ancora), la sempre maggiore conoscenza dei meccanismi molecolari alla base dello sviluppo e della crescita del cancro ha consentito di sviluppare tali terapie, definite “mirate” proprio perché in grado di ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 3 ottobre 2021) Era una giornata di dicembre del 2018 quando Luisa, 51 anni, professoressa di lettere e mamma di due adolescenti, durante un controllo che credeva banale ha scoperto di avere unal seno. “Ho pensato subito: dovrò fare laterapia”. Si sbagliava. Lei, come ormai da anni accade a pazienti selezionati, ha potuto beneficiare delle cosiddettemirate, vera e propria rivoluzione nelladei tumori. Se per decenni laterapia è stata considerata uno dei pochi sentieri percorribili verso la guarigione (e nell’immaginario di chi non conosce la medicina forse lo è ancora), la sempre maggiore conoscenza dei meccanismi molecolari alla base dello sviluppo e della crescita del cancro ha consentito di sviluppare tali, definite “mirate” proprio perché in grado di ...

Advertising

AzzolinaLucia : Renzi chi? Non perde mai l’occasione di tacere. La differenza tra Conte e Renzi: uno ha salvato il Paese dalla pand… - borghi_claudio : Se con la storia di #MimmoLucano uno non ha ancora capito che la storiella del 'le sentenze si rispettano' e 'la ma… - RobertoBurioni : Ancora su M (è il modo in cui chiamerò d'ora in poi molnupiravir, altrimenti da solo mi consuma i caratteri). Il tr… - TH3REY0U4R3 : @DL1BYH3ART lo farai invece, credimi lo farai. nel frattempo ricordati solo che sono fieri di te, io sono fiera di… - r081b : RT @Valenti44837922: Da domani in Israele il GP verrà riconosciuto solo ai vaccinati con 3 dosi ed a quelli con 2 che hanno fatto la second… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Ritorna la schedina di Serie A con 250 in buoni Amazon Pioli rinuncia a Florenzi, out un mese per l'intervento al ginocchio Tutti i Pronostici della Serie A e non solo li trovi anche sulla pagina di , l'algoritmo dei risultati esatti. C'è tempo fino alle ...

Stefano Accorsi e Miriam Leone tra pazzia e amore in Marilyn ha gli Occhi Neri ... da cui si è separato, e una figlia adolescente alla quale non vuole rinunciare. Ora i due si ... gestire un ristorante con i colleghi del centro, un ristorante che, almeno inizialmente, c'è solo ...

Animal – Non solo Greta all'Inaugurazione di CinemAmbiente 24 eHabitat Urne aperte in 26 comuni, il centrodestra cerca conferme Oggi e domani attesi al voto 104 mila aventi diritto. Occhi puntati sui paesi con più di 10 mila abitanti: Cazzago, Bagnolo Nave e Castel Mella.

Calcio, morto Daniel Leone: l’ex portiere aveva solo 28 anni Lutto nel mondo del calcio: si è spento a soli 28 anni Daniel Leone, ex portiere di lega Pro morto a causa di un tumore al cervello.

Pioli rinuncia a Florenzi, out un mese per l'intervento al ginocchio Tutti i Pronostici della Serie A eli trovi anche sulla pagina di , l'algoritmo dei risultati esatti. C'è tempo fino alle ...... da cui si è separato, e una figlia adolescente alla qualevuole rinunciare. Ora i due si ... gestire un ristorante con i colleghi del centro, un ristorante che, almeno inizialmente, c'è...Oggi e domani attesi al voto 104 mila aventi diritto. Occhi puntati sui paesi con più di 10 mila abitanti: Cazzago, Bagnolo Nave e Castel Mella.Lutto nel mondo del calcio: si è spento a soli 28 anni Daniel Leone, ex portiere di lega Pro morto a causa di un tumore al cervello.