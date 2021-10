Marina Terragni: "C’è il desiderio di cancellare le donne, il loro corpo, la loro differenza" (Di domenica 3 ottobre 2021) Marina Terragni mi corregge subito: “Non sono una femminista storica, sono una femminista e basta”. Da parecchio tempo prima che la materia diventasse d’attualità in Italia con il ddl Zan, Terragni – che è una scrittrice, e una docente di filosofia – si occupa della questione più controversa del mondo femminista occidentale, l’identità di genere: un concetto che ha diviso le femministe in due, quelle che ritengono che la categoria di donna debba essere ripensata ed estesa fino a includere anche le persone che non sono nate biologicamente donne (come le trans) e chi, invece, pensa che non si possa essere donne a prescindere completamente dal corpo, negando la realtà biologica. “Anche in Spagna”, racconta Terragni, “si sta discutendo una proposta di legge secondo la ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 3 ottobre 2021)mi corregge subito: “Non sono una femminista storica, sono una femminista e basta”. Da parecchio tempo prima che la materia diventasse d’attualità in Italia con il ddl Zan,– che è una scrittrice, e una docente di filosofia – si occupa della questione più controversa del mondo femminista occidentale, l’identità di genere: un concetto che ha diviso le femministe in due, quelle che ritengono che la categoria di donna debba essere ripensata ed estesa fino a includere anche le persone che non sono nate biologicamente(come le trans) e chi, invece, pensa che non si possa esserea prescindere completamente dal, negando la realtà biologica. “Anche in Spagna”, racconta, “si sta discutendo una proposta di legge secondo la ...

Comunali Roma, l'Arcigay contro Calenda: 'Ha espresso più volte posizioni omofobe' ... nel mese di aprile, condivideva un pericoloso articolo dove si parlava di 'dittatura gender', 'legge liberticida' e dava spazi a posizioni transescludenti come quelle di Marina Terragni, definendo ...

La badessa del femminismo non vuole domande Rebecca Solnit impone di epurare l'intervistatrice Marina Terragni in quanto poco gradita. E Judith Butler urla alla censura perché il "Guardian" non ospita tutti i suoi deliri

