Incidente aereo a Milano: le (presunte) cause dello schianto (Di domenica 3 ottobre 2021) Quali sono le cause dell'Incidente aereo avvenuto oggi, domenica 3 ottobre 2021, a San Donato Milanese, vicino Milano? Ovviamente, le cause certe al momento non si conoscono. Sono in corso le indagini del caso. L'aereo è caduto nei pressi della stazione della metro San Donato su una palazzina vuota in ristrutturazione, adibita a uffici e parcheggio per autobus. Dal tracciato registrato su Flightradar24, dopo il decollo il pilota, il velivolo ha fatto una prima virata a destra e poi una seconda virata a destra. Poi è successo qualcosa al motore (un Pratt&Whitney a turboelica). Dalle testimonianze, raccolte sul posto subito dopo lo schianto, l'aereo era in fiamme. Il pilota avrebbe tentato di rientrare e allungato la virata a destra per tornare ...

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Il bilancio delle vittime è salito a 8 persone: tra queste, anche un bambino - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Sono sei le vittime - Corriere : Piccolo aereo precipita su un edificio a San Donato Milanese e prende fuoco - granati_mauro : RT @mimmamazz1: E capita anche questa.. Assurdo.. ' L'aereo è precipitato in via 8 ottobre 2001, così intitolata per ricordare la strage di… - Bossina8 : RT @mimmamazz1: E capita anche questa.. Assurdo.. ' L'aereo è precipitato in via 8 ottobre 2001, così intitolata per ricordare la strage di… -