Gf Vip 6, Katia Ricciarelli prende in giro Nicola Pisu: “Io non lo capisco quando parla” (Di domenica 3 ottobre 2021) Katia Ricciarelli è uno dei personaggi più discussi di questo Grande Fratello Vip 6. In molti infatti, notano una disparità di trattamento nei suoi confronti, sia da parte degli autori – e dallo stesso conduttore Alfonso Signorini – che da parte dei suoi compagni di avventura. quando infatti durante la sesta puntata del game-show una tempesta si è letteralmente scatenata su Soleil Sorge per la sua frase di cattivo gusto, nessuno ha sottolineato lo scivolone della Ricciarelli che venerdì sera ha rivolto proprio a Samy. Mezzo cast di Vipponi aveva infatti deciso di scagliarsi contro l’ex corteggiatrice additandola come “razzista”, fino a creare una vera e propria spaccatura nella Casa. Le stesse Ainett Stephens, Jo Squillo e Francesca Cipriani, non hanno proferito parola in merito al discorso che l’artista ha rivolto ... Leggi su isaechia (Di domenica 3 ottobre 2021)è uno dei personaggi più discussi di questo Grande Fratello Vip 6. In molti infatti, notano una disparità di trattamento nei suoi confronti, sia da parte degli autori – e dallo stesso conduttore Alfonso Signorini – che da parte dei suoi compagni di avventura.infatti durante la sesta puntata del game-show una tempesta si è letteralmente scatenata su Soleil Sorge per la sua frase di cattivo gusto, nessuno ha sottolineato lo scivolone dellache venerdì sera ha rivolto proprio a Samy. Mezzo cast di Vipponi aveva infatti deciso di scagliarsi contro l’ex corteggiatrice additandola come “razzista”, fino a creare una vera e propria spaccatura nella Casa. Le stesse Ainett Stephens, Jo Squillo e Francesca Cipriani, non hanno proferito parola in merito al discorso che l’artista ha rivolto ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Katia Ricciarelli prende in giro Nicola Pisu: “Io non lo capisco quando parla” Mentre il figlio di Patri… - DonnaGlamour : GF Vip, anche Katia Ricciarelli contro Soleil Sorge: “La faccio nera!” - infoitcultura : GF Vip: Katia Ricciarelli medita l’uscita. Nella notte la confessione - annamar89947557 : Katia si sta rivelando la migliore vip anziana mia entata in casa si diverte e non rompe i coglioni … a parte qualc… - infoitcultura : GF Vip, lo sfogo di Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli: “A casa loro, mica fanno così” -