Calcio: Barcellona. Koeman 'Credo nella squadra, sono fiducioso' (Di domenica 3 ottobre 2021) Il tecnico dei blaugrana: "Il mio futuro? Chiedetelo al presidente" MADRID (SPAGNA) - "Il mio futuro? Questa è una domanda per il presidente del club". Nonostante la sconfitta con l'Atletico Madrid ed ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 3 ottobre 2021) Il tecnico dei blaugrana: "Il mio futuro? Chiedetelo al presidente" MADRID (SPAGNA) - "Il mio futuro? Questa è una domanda per il presidente del club". Nonostante la sconfitta con l'Atletico Madrid ed ...

