Caduta Libera oggi, 3 ottobre 2021: Michele Cicero

Il gioco finale di Caduta Libera, il quiz di Canale 5, sono i Dieci Passi. A fine puntata, il conduttore Gerry Scotti invita il concorrente diventato o rimasto campione, e quindi colui o colei che ha battuto gli avversari, a posizionarsi al centro della botola del campione per rispondere a dieci domande in tre minuti. Se il concorrente riesce a dare tutte e dieci le risposte esatte, vince il montepremi che ha accumulato durante la puntata.

Caduta Libera, Dieci passi del 3 ottobre 2021

Nella puntata del 3 ottobre 2021, è arrivato un nuovo campione, Michele Cicero, di Impruneta (Firenze). Michele è arrivata al gioco finale con 10.000 euro, dando solo 9 risposte esatte, e quindi non vincendo il ...

