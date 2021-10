Tu Si Que Vales 2021: Sauro Casseri – Nessun dorma (video e gallery) (Di sabato 2 ottobre 2021) Nella terza puntata di Tu Si Que Vales 2021 di stasera, 2 ottobre 2021, abbiamo assistito anche all’esibizione di Sauro Casseri, un ex pasticcere 76enne con la passione per il canto lirico. Ha voluto presentare al pubblico e alla giuria la celebre aria Nessun dorma di Puccini, tratta dalla Turandot, incantando tutti con delle doti inaspettate. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Un’esibizione ben oltre le aspettative, che ha conquistato pubblico e giuria. A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione dei Sauro Casseri nella puntata ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 2 ottobre 2021) Nella terza puntata di Tu Si Quedi stasera, 2 ottobre, abbiamo assistito anche all’esibizione di, un ex pasticcere 76enne con la passione per il canto lirico. Ha voluto presentare al pubblico e alla giuria la celebre ariadi Puccini, tratta dalla Turandot, incantando tutti con delle doti inaspettate. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Un’esibizione ben oltre le aspettative, che ha conquistato pubblico e giuria. A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione deinella puntata ...

