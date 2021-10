Tosta e vincente | riecco la Salernitana

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 2 ottobre 2021) di Fabio Setta SALERNO – L’ha vinta alla sua maniera. Come ne ha vinte tante in Serie B nello scorso campionato. Senza brillare, senza dominare, ma lottando con grinta e cuore su ogni pallone. L’ha vinta trovando il gol su calcio d’angolo, come spesso avveniva l’anno scorso e soprattutto non subendo gol per la prima volta in questa stagione. L’ha vinta grazie a Djuric che non segnava in Serie A dal febbraio 2015 contro la Juventus. L’ha vinta soffrendo nel finale, più forte della stanchezza, delle difficoltà e della sfortuna. L’ha vinta e obiettivamente per oggi vale soltanto questo. Alla settima giornata laha rotto il ghiaccio conquistando la prima vittoria in campionato superando il Genoa di misura. E’ stato un match sporco, intenso, povero tecnicamente, ma fatto di ardore. La mossa di Castori di schierare Kastanos interno di centrocampo ha pagato, ...