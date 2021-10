Sassuolo, Carnevali: “L’Inter voleva Raspadori e Scamacca, ma era presto” (Di sabato 2 ottobre 2021) Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal via del match di campionato contro L’Inter. “Perché Defrel? Diamo l’opportunità di giocare a tutti, è una scelta tecnica fatta dal mister. Raspadori è un po’ affaticato, Defrel sicuramente farà bene” ha spiegato Carnevali, che è tornato poi sul mercato: “Come abbiamo resistito a Scamacca a Raspadori? voleva sia Scamacca che Raspadori, ma li abbiamo sempre voluti tenere. Secondo me oggi non sono ancora pronti per una big come L’Inter, diamogli tempo di crescere. Richieste comunque ne sono arrivate, non solo dalL’Inter“. Carnevali si è soffermato anche su ... Leggi su sportface (Di sabato 2 ottobre 2021) Giovanni, amministratore delegato del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal via del match di campionato contro. “Perché Defrel? Diamo l’opportunità di giocare a tutti, è una scelta tecnica fatta dal mister.è un po’ affaticato, Defrel sicuramente farà bene” ha spiegato, che è tornato poi sul mercato: “Come abbiamo resistito asiache, ma li abbiamo sempre voluti tenere. Secondo me oggi non sono ancora pronti per una big come, diamogli tempo di crescere. Richieste comunque ne sono arrivate, non solo dal“.si è soffermato anche su ...

