MotoGp | Bagnaia in pole a Austin

Pecco Bagnaia conquista la pole position nella classe MotoGp del Gp delle Americhe sul tracciato di Austin, in Texas. Il pilota della Ducati, alla terza pole consecutiva, gira in 2'02?781 precedendo la Yamaha del francese Fabio Quartararo (2'03"129) e la Honda dello spagnolo Marc Marquez (2'03"209). Nono tempo per Luca Marini (2'03"546), in sella alla Ducati del team Sky VR46.

