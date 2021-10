Meloni: “Il video di Fanpage una polpetta avvelenata”. Lavarini: “Nessuno faccia finta di non conoscermi, i voti della destra radicale fanno gola” (Di sabato 2 ottobre 2021) La difesa dell’organizzatore della campagna elettorale meneghina: «Contro di me solo fumo, ci sarà un lungo elenco di denunciati» Leggi su lastampa (Di sabato 2 ottobre 2021) La difesa dell’organizzatorecampagna elettorale meneghina: «Contro di me solo fumo, ci sarà un lungo elenco di denunciati»

Advertising

fattoquotidiano : Per Meloni il video di FanPage è “polpetta avvelenata”. Ma il “Barone nero” Jonghi posta foto con lei e Salvini: “O… - pdnetwork : Domenica e lunedì si va al voto. La scelta è di campo. La destra di Salvini e Meloni, oppure noi. Giovani, democr… - ciropellegrino : #Meloni dice che è strano a 2 giorni dal voto che esca il video. Lo diceva pure il suo amico #DeLuca, lo dicono tut… - Zetaricordi : RT @Zetaricordi: La #Meloni che visiona 100 ore di video di #FanPage su #Fidanza - cristianobarba5 : RT @filipio_: Per decidere che un immigrato ha commesso un crimine basta mezzo video sfocato senza luogo né data, per capire se dentro #Fra… -