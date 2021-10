Le divisioni degli avversari spingono Occhiuto (Di sabato 2 ottobre 2021) Dopo 20 mesi la Calabria torna alle urne per eleggere il presidente e 32 consiglieri. Dalla scomparsa prematura di Jole Santelli è passato giusto un anno. Dodici mesi di campagna elettorale ininterrotta. Colpi di scena a iosa, sceneggiate e tarantelle. Di rinvio in rinvio, causa Covid, si è arrivati a oggi. E ogni volta le segreterie politiche hanno dovuto ricalibrare tempi, strategie, candidature, alleanze. La destra ha giocato coperto, forte del 57,2% ottenuto il 26 gennaio 2020. Ha aspettato a … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 2 ottobre 2021) Dopo 20 mesi la Calabria torna alle urne per eleggere il presidente e 32 consiglieri. Dalla scomparsa prematura di Jole Santelli è passato giusto un anno. Dodici mesi di campagna elettorale ininterrotta. Colpi di scena a iosa, sceneggiate e tarantelle. Di rinvio in rinvio, causa Covid, si è arrivati a oggi. E ogni volta le segreterie politiche hanno dovuto ricalibrare tempi, strategie, candidature, alleanze. La destra ha giocato coperto, forte del 57,2% ottenuto il 26 gennaio 2020. Ha aspettato a … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

