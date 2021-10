“L’arbitro nemmeno va a rivedere l’episodio”: le polemiche infiammano Sassuolo-Inter (Di sabato 2 ottobre 2021) Una partita senza sosta quella tra Sassuolo e Inter in scena al Mapei. I neroverdi hanno concluso il primo tempo avanti 1-0 grazie al rigore realizzato da Mimmo Berardi, dopo il fallo di Skriniar su Boga. Non mancano, però, le polemiche: prima i nerazzurri chiedono un altro rigore per un Intervento su Skriniar, poi, sul finire della prima frazione, i neroverdi chiedono l’Intervento per un fallo di Handanovic su Defrel. polemiche da parte di Rogerio, terzino dei padroni di casa, ai microfoni di Sky: “L’arbitro nemmeno va a vedere l’episodio, volevo vedere se era per loro“. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e Internazionale. Leggi su rompipallone (Di sabato 2 ottobre 2021) Una partita senza sosta quella train scena al Mapei. I neroverdi hanno concluso il primo tempo avanti 1-0 grazie al rigore realizzato da Mimmo Berardi, dopo il fallo di Skriniar su Boga. Non mancano, però, le: prima i nerazzurri chiedono un altro rigore per unvento su Skriniar, poi, sul finire della prima frazione, i neroverdi chiedono l’vento per un fallo di Handanovic su Defrel.da parte di Rogerio, terzino dei padroni di casa, ai microfoni di Sky: “va a vedere, volevo vedere se era per loro“. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale enazionale.

Advertising

juvemyheart : RT @chiesaalcentro: #Handanovic dritto sull'uomo con annessa gomitata. L'arbitro nemmeno va al Var. Che schifo. #SassuoloInter - chiesaalcentro : #Handanovic dritto sull'uomo con annessa gomitata. L'arbitro nemmeno va al Var. Che schifo. #SassuoloInter - grafuio : @FBiasin L'arbitro perfetto non si dovrebbe nemmeno notare in campo. - luigidea : @FBiasin L'inghippo è tutto qui. E, ad oggi, non si intravedono nemmeno lontanamente spiragli circa un possibile ri… - MaQualeFrizione : Sta sconfitta comunque non mi fa né caldo né freddo, immeritata sì, ma abbiamo giocato 1 ora in 10, si ma poteva fa… -

Ultime Notizie dalla rete : L’arbitro nemmeno Parla l'allenatore che ha picchiato l'arbitro: "Minacciato sui social, lascio il calcio. Ho avuto un blackout… La Repubblica