Il virologo Rasi | ' A breve arriverà l' antivirale con cui potremo curare il Covid a casa'

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : virologo Rasi

Globalist.it

Non sembra essere di un'efficacia straordinaria - puntualizza- non è" per intenderci "un 'game changer', ma è uno strumento assolutamente importante". ad_dyn... è l'età in cui hanno bisogno di fare esperienza immunitaria, ma l'esperienza del Covid potrebbe essere molto dannosa' ha detto. Le uniche perplessità sul punto erano state espresse dal...L'ex direttore esecutivo dell'Agenzia europea del farmaco Ema: "Si chiama molnupiravir, per il quale Msd ha annunciato l'intenzione di presentare richiesta di ok ai vari enti regolatori del mondo" ...In attesa che arrivi il via libera ufficiale delle agenzie del farmaco americana ed europea alla somministrazione del vaccino anti-Covid nella fascia ...