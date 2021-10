Barbara D’Urso, la dedica per il figlio è commovente: “Mi fai camminare a testa alta” (Di sabato 2 ottobre 2021) Barbara D’Urso ha dedicato un post a suo figlio Emanuele, in occasione del suo compleanno: parole commoventi, lo scatto ha fatto il pieno di like. Barbara D’Urso è una delle conduttrici più affermate Mediaset. Apprezzata da molti, sui social è seguita da ben 2,7 milioni di utenti! Tutti i giorni rende partecipe i suoi fan L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 2 ottobre 2021)hato un post a suoEmanuele, in occasione del suo compleanno: parole commoventi, lo scatto ha fatto il pieno di like.è una delle conduttrici più affermate Mediaset. Apprezzata da molti, sui social è seguita da ben 2,7 milioni di utenti! Tutti i giorni rende partecipe i suoi fan L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

NandoBuciardo : @MarcoCannarozz2 @Sabry17412132 ma se questo tuo amico Marco si scandalizza qui per tanto poco, se guarda Barbara d… - qchiarw : perché tutti gli adulti e anziani odiano a morte barbara d’urso ma continuano a guardarla ?? #barbaadurso - allyfromDEland : RT @Tristan__esdpv: E QUANDO BARBARA D’URSO FARÀ IRRUZIONE NELLO STUDIO DEL GF CON LA MACCHINA DELLA VERITÀ DELL’ALABAMA PER LE PRINCIPESSE… - Gio55981465 : RT @WhyckieQueenie: @trash_italiano a sto giro Piersilvio ha totalmente sbagliato tutto: BArbara d'urso ridimensionata tagliata e matanizza… - Iamdavide28 : È quando vanno onda programmi insulsi e insipidi come #scenedaunmatrimonio che rimpiango sempre di più Barbara d'ur… -