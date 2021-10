WEC | prove di Toyota Hypercar per Ogier in Bahrain

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : WEC prove

Autosprint.it

WRC, dopo un anno di stop riecco il Rally di Finlandia Il test per fissare un punto di partenza " Voglio vedere come andrà il mio primo test con la macchina del, capire la mole di lavoro che ......della realizzazione dei telai dei due prototipi che prenderanno parte al campionato IMSA e. ... tra poco più di un anno, debutterà il primo esemplare della BMW LMDh che effettuerà le prime...L’elenco iscritti per il round di apertura della Le Mans Virtual Series, la 4 Ore di Monza, è stato svelato (QUI) e l’alto livello sia di piloti professionisti che di sim driver pronti a darsi battagl ...