Traffico Roma del 01-10-2021 ore 11 | 30

(Di venerdì 1 ottobre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascoltoin coda sulla Flaminia per i lavori all’altezza del grande raccordo anulare in entrata in città con forti rallentamenti anche sulla carreggiata esterna del raccordo andiamo invece in centro deviate le linee bus di zona per una manifestazione ora in Piazza della Repubblica è che in corteo si sposterà verso la sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze in via Cernaia diverti poi gli incidenti segnalati in queste ore rallentato ila Marco Simone per incidente avvenuto all’altezza del golf club disagi sul Lungotevere della Farnesina per incidente all’altezza di Ponte Sistoin coda per incidente anche su piazza Adriana all’altezza di piazza Cavour rallentamenti per incidenti anche su via di Vigna Murata all’altezza di via ...