Riace | inflitti 13 anni e 2 mesi a Mimmo Lucano

(Di venerdì 1 ottobre 2021)nell’ambito del processo Xenia è stato condannato a 13e 2. L’ex sindaco didoveva rispondere di diverse accuse tra cui favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.dovrà inoltre restituire 500 mila euro di finanziamenti ricevuticondannato a 13e 2“Questa è una vicenda inaudita. Sarò macchiato per sempre per colpe che non ho commesso. Mi aspettavo un’assoluzione”. Cosìha commentato la sentenza emessa dal tribunale di Locri che lo condanna a 13e 2. L‘ex sindaco didovrà inoltre restituire 500 mila euro di finanziamenti ricevuti ...

A Lucano vengonotredici anni e due mesi di carcere. Settantuno anni di carcere piovono su ...materiale d'accusa raccolto dalla Guardia di finanza scavando sul lato oscuro del "sistema". ......d'ufficio (reato più grave) e il falso in certificato per aver rilasciato una carta d'identità a una cittadina nigeriana che non era residente a. Così si arriva ai 13 anni e 2 mesiall'...Giustizia è fatta sul caso Lucano? Giustizia è fatta sulle ombre che la Procura ha trovato nelle carte della gestione dei progetti di accoglienza dei migranti in quel di Riace, il borgo calabrese che ...Sono ore che ci penso, ma non riesco a trovare le parole. Mimmo Lucano, l’ex sindaco di Riace, modello internazionale di integrazione, è stato condannato a una pena spropositata: oltre 13 anni di carc ...