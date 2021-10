Oratori | Perifano | “Sì al patto educativo proposto dall’Anspi”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Di seguito nota stampa di Luigi Diego, candidato sindaco di ‘Alternativa per Benevento’: “Il Presidente dell’Anspi Rosario De Nigris è giustamente intervenuto nel dibattito pubblico di questa campagna elettorale per richiamare l’attenzione sul meritorio ruolo degliche, nei nostri quartieri e nelle periferie, incarnano luoghi in cui i nostri ragazzi svolgono attività educative e ricreative sottraendosi così ai rischi di una vita vuota. Senza la presenza di realtà come glila nostra comunità cittadina sarebbe più povera e meno coesa. Ecco perché se sarò chiamato alla responsabilità di governo della città, sosterrò concretamente gli. È interesse prioritario della comunità cittadina aiutarli nel prezioso lavoro con i giovani. Credo che la ...