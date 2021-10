Napoli, il prof. Mariani su Ghoulam: «Clinicamente sta bene, ora spetta a Spalletti» (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il professor Mariani ha parlato delle condizioni di Faouzi Ghoulam, ormai guarito dall’infortunio al ginocchio Il professor Pier Paolo Mariani, specialista in ortopedia e traumatologia della Clinica Villa Stuart, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato delle condizioni di Faouzi Ghoulam. «Ghoulam, Clinicamente, sta bene. Non posso ovviamente entrare nel merito del suo impiego: queste valutazioni, tecniche ed atletiche, spettano allo staff tecnico del Napoli». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ilessorha parlato delle condizioni di Faouzi, ormai guarito dall’infortunio al ginocchio Ilessor Pier Paolo, specialista in ortopedia e traumatologia della Clinica Villa Stuart, ai microfoni di Radio Kiss Kissha parlato delle condizioni di Faouzi. «, sta. Non posso ovviamente entrare nel merito del suo impiego: queste valutazioni, tecniche ed atletiche,no allo staff tecnico del». L'articolo proviene da Calcio News 24.

