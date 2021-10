Greta balla ‘Bella ciao’, 7mila in piazza a Milano per il clima (Di venerdì 1 ottobre 2021) Greta Thunberg balla sulle note di Bella Ciao mentre circa 7mila persone sfilano a Milano per il corteo Fridays 4 Future, muovendosi da largo Cairoli a piazzale Damiano Chiesa. La 18enne attivista svedese, protetta da un cordone di sicurezza, ha ballato sulle note di ‘Bella ciao’ risuonate all’altezza di piazzale Cadorna. Ieri sera, un gruppo di circa 50 attivisti si è spostato per giungere in piazza Affari dove hanno posizionato delle tende da campeggio. “Il dispositivo predisposto dalla questura di Milano ha sempre monitorato e vigilato la situazione garantendo la regolare operatività di Borsa Italiana. Questa mattina, prima dell’arrivo del corteo, le tende sono state rimosse e i manifestanti sono ... Leggi su italiasera (Di venerdì 1 ottobre 2021)Thunbergsulle note di Bella Ciao mentre circapersone sfilano aper il corteo Fridays 4 Future, muovendosi da largo Cairoli ale Damiano Chiesa. La 18enne attivista svedese, protetta da un cordone di sicurezza, hato sulle note dirisuonate all’altezza dile Cadorna. Ieri sera, un gruppo di circa 50 attivisti si è spostato per giungere inAffari dove hanno posizionato delle tende da campeggio. “Il dispositivo predisposto dalla questura diha sempre monitorato e vigilato la situazione garantendo la regolare operatività di Borsa Italiana. Questa mattina, prima dell’arrivo del corteo, le tende sono state rimosse e i manifestanti sono ...

