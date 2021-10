GF Vip, Soleil Sorge provoca Manuel Bortuzzo e Lulù s’infuria: “Non darle corda” (Di venerdì 1 ottobre 2021) In queste ore nella casa del Grande Fratello Vip stanno nascendo le prime dinamiche. Dopo l’acceso litigio tra Alex Belli, Samy, Ainett e Soleil, è stata la gelosia ad infuocare gli animi. A quanto pare, la principessa Lulù sembra non apprezzare molto l’avvicinamento tra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il nuotatore. La vicinanza tra Soleil e Manuel Nella casa del GF Vip pare si stia venendo a creare una bella sintonia tra Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge. Questa vicinanza, chiaramente, non sta facendo piacere a Lulù, che in queste ore ha dato luogo ad una scenata di gelosia. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui Soleil ha stuzzicato Manuel. Sorge, infatti, ha offerto al ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 1 ottobre 2021) In queste ore nella casa del Grande Fratello Vip stanno nascendo le prime dinamiche. Dopo l’acceso litigio tra Alex Belli, Samy, Ainett e, è stata la gelosia ad infuocare gli animi. A quanto pare, la principessasembra non apprezzare molto l’avvicinamento tra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il nuotatore. La vicinanza traNella casa del GF Vip pare si stia venendo a creare una bella sintonia tra. Questa vicinanza, chiaramente, non sta facendo piacere a, che in queste ore ha dato luogo ad una scenata di gelosia. Tutto ha avuto inizio nel momento in cuiha stuzzicato, infatti, ha offerto al ...

Advertising

tuttopuntotv : GF Vip, Soleil Sorge provoca Manuel Bortuzzo e Lulù s’infuria: “Non darle corda” #GFVip6 #GFVip - NinaDobrevmyon1 : RT @Soleil_Sorge: Ma in tutto questo vogliamo parlare di alcuni concorrenti che pensano alla squalifica di Soleil, quando tre signorine a c… - DomyScandale : RT @Soleil_Sorge: Ma in tutto questo vogliamo parlare di alcuni concorrenti che pensano alla squalifica di Soleil, quando tre signorine a c… - Smile_Isa7 : RT @Soleil_Sorge: Ma in tutto questo vogliamo parlare di alcuni concorrenti che pensano alla squalifica di Soleil, quando tre signorine a c… - Soleil_Sorge : Ma in tutto questo vogliamo parlare di alcuni concorrenti che pensano alla squalifica di Soleil, quando tre signori… -