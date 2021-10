Elezioni: Sala, 'non dare per scontato che la destra sia invincibile' (Di venerdì 1 ottobre 2021) Milano, 1 ott. (Adnkronos) - "Per noi è importante rinfrancarci e non dare per scontato che la destra sia invincibile". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ospite di Skytg24, sull'esito delle prossime Elezioni amministrative sulla politica nazionale. "Fino a poco tempo fa, anche nelle chiacchiere di noi addetti ai lavori, sembrava che le Elezioni del 2023 fossero segnate, con una destra assolutamente vincente e noi a giocare un ruolo di dignitoso comprimario. Ora vediamo come se ne esce, perché se riuscissimo bene" alle Elezioni amministrative "dovremmo un po' ripensare e immaginare che il coraggio in politica può cambiare, prima ancora delle logica delle alleanze", ha aggiunto. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 ottobre 2021) Milano, 1 ott. (Adnkronos) - "Per noi è importante rinfrancarci e nonperche lasia". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe, ospite di Skytg24, sull'esito delle prossimeamministrative sulla politica nazionale. "Fino a poco tempo fa, anche nelle chiacchiere di noi addetti ai lavori, sembrava che ledel 2023 fossero segnate, con unaassolutamente vincente e noi a giocare un ruolo di dignitoso comprimario. Ora vediamo come se ne esce, perché se riuscissimo bene" alleamministrative "dovremmo un po' ripensare e immaginare che il coraggio in politica può cambiare, prima ancora delle logica delle alleanze", ha aggiunto.

Advertising

franco_sala : RT @dariodivico: Elezioni Milano, Giannattasio intervista Sala: «È un voto sul futuro di Milano. Per usare al meglio il Recovery» https://t… - dariodivico : Elezioni Milano, Giannattasio intervista Sala: «È un voto sul futuro di Milano. Per usare al meglio il Recovery» - TV7Benevento : Elezioni: Sala, 'non dare per scontato che la destra sia invincibile'... - ComuneSedriano : ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3-4 OTTOBRE 2021: PUNTO INFORMATIVO PER I CITTADINI In occasione delle elezioni comunal… - n_verna : Le elezioni per il sindaco di #Milano stanno diventando surreali. Una debacle completa per la destra che ha un cand… -