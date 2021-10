Conti in rosso ma l’Inter rivendica la buona notizia nella tempesta (Di venerdì 1 ottobre 2021) l’Inter a livello finanziario combatte per mettersi a posto dopo le grandi difficoltà patite dal gruppo Suning. Inzaghi e i suoi ragazzi lottano per correggere l’inerzia del girone di Champions e mantenersi in alta classifica in campionato nel contesto di una tempesta finanziaria ancora in corso. l’Inter fuori dal campo prova a fare il massimo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 1 ottobre 2021)a livello finanziario combatte per mettersi a posto dopo le grandi difficoltà patite dal gruppo Suning. Inzaghi e i suoi ragazzi lottano per correggere l’inerzia del girone di Champions e mantenersi in alta classifica in campionato nel contesto di unafinanziaria ancora in corso.fuori dal campo prova a fare il massimo Questo articolo è comparsosua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

capuanogio : Nel 2022 previsto un rosso di circa 100 milioni per l'#Inter, che potrà godere della riapertura di San Siro e delle… - fattoquotidiano : La popolare di Bari affossa i conti del Mediocredito centrale che archivia un rosso da quasi 50 milioni di euro - mmilanistaa : RT @capuanogio: Nel 2022 previsto un rosso di circa 100 milioni per l'#Inter, che potrà godere della riapertura di San Siro e delle plusval… - Karen__Green_ : RT @capuanogio: Nel 2022 previsto un rosso di circa 100 milioni per l'#Inter, che potrà godere della riapertura di San Siro e delle plusval… - mirkonicolino : (#GdS - #Corsera) Nel 2022 i conti dell'#Inter miglioreranno, il rosso sarà di circa 100 milioni, ma pesano gli in… -