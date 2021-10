Cina e India sono i paesi che producono più CO2. (Di venerdì 1 ottobre 2021) di Attilio Runello. A tgcom24 in una intervista del 30 settembre il direttore della Stampa ha detto, riferendosi ai giovani di Greta Thunberg riuniti in questi giorni a Milano, che le proteste le dovrebbero rivolgere ai governi che inquinano di più, cioè ai governi asiatici: Cina in primo luogo che ha molte centrali a carbone Leggi su freeskipper (Di venerdì 1 ottobre 2021) di Attilio Runello. A tgcom24 in una intervista del 30 settembre il direttore della Stampa ha detto, riferendosi ai giovani di Greta Thunberg riuniti in questi giorni a Milano, che le proteste le dovrebbero rivolgere ai governi che inquinano di più, cioè ai governi asiatici:in primo luogo che ha molte centrali a carbone

Advertising

L_OraTora : RT @AxiaFel: Ma voi ve lo siete chiesti perché, ad oggi, Cina, India e Russia nn abbiano somministrato nemmeno una dose di vaccini mRNA e n… - freeskipperIT : Cina e India sono i paesi che producono più CO2. - AwP3R_GC : @NelloRoscini @La7tv Come mai la Thunberg non fa conferenze anche in paesi come l'India, la Cina, città del Messico… - Elisa34012803 : RT @Signorasinasce: Dite a #Gretina di andare in Cina e in India invece di rompere gli zibidei a noi. A proposito della ragazzina dal grugn… - katyswow5 : RT @AxiaFel: Ma voi ve lo siete chiesti perché, ad oggi, Cina, India e Russia nn abbiano somministrato nemmeno una dose di vaccini mRNA e n… -