Ariston Thermo Group cambia nome in Ariston Group

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 1 ottobre 2021) (Teleborsa) –, multinazionale italiana attiva nella produzione e commercializzazione di soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell’acqua e degli ambienti domestici e commerciali, ha annunciato il cambio diina partire dall’1 ottobre 2021. L’azienda di Fabriano (Marche) è al lavoro per quotarsi a Piazza Affari entro fine anno, secondo indiscrezioni uscite poche settimane fa. “Il nuovoè breve, agile e concreto e intende riflettere al meglio l’essenza del gruppo, focalizzandosi su due elementi chiave”, si legge in una nota.è infatti il brand storico che trae le sue origini dal ...