Xbox è 'molto cauta' su film e programmi TV basati sui suoi giochi e Phil Spencer ci spiega perché

Microsoft ha una vasta libreria di personaggi e franchise popolari, ma gli adattamenti cinematografici e televisivi delle sue IP sono stati pochi e rari nel corso degli anni. Il boss di Xbox Phil Spencer ha ora rivelato il motivo. Parlando a TheGrill 2021 con il boss di Take-Two Strauss Zelnick, Spencer ha detto che, come per molte cose, si tratta di economia. In poche parole, l'opportunità di business per l'intrattenimento interattivo come i giochi supera di gran lunga i potenziali soldi che Microsoft potrebbe guadagnare da un film o uno show televisivo basato su uno dei suoi franchise o personaggi.

