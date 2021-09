Traffico Roma del 30-09-2021 ore 10:00 (Di giovedì 30 settembre 2021) Luceverde Roma file lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra la diramazione Roma nord della Cassia bis è ancora tra la Roma Fiumicino la via Ardeatina per un incidente tra la Prenestina e la Tiburtina in carreggiata interna articolo davanti a tratti tra Nomentana fino ad arrivare alla Roma Fiumicino è su quest’ultima si sta in coda tra l’ANSA del Tevere via della Magliana in direzione dell’Euro e anche sulle percorso Urbano della A24 Roma-teramo dal raccordo la tangenziale est verso il centro e tra Togliatti e raccordo verso fuori Roma lunghi con e poi sulla tangenziale dal video con l’ 24 a via dei Campi Sportivi verso Foro Italico e tra via dei Monti Tiburtini a tratti fino a via dello Scalo di San Lorenzo ode ancora sulla diramazione Roma Sud in ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 settembre 2021) Luceverdefile lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra la diramazionenord della Cassia bis è ancora tra laFiumicino la via Ardeatina per un incidente tra la Prenestina e la Tiburtina in carreggiata interna articolo davanti a tratti tra Nomentana fino ad arrivare allaFiumicino è su quest’ultima si sta in coda tra l’ANSA del Tevere via della Magliana in direzione dell’Euro e anche sulle percorso Urbano della A24-teramo dal raccordo la tangenziale est verso il centro e tra Togliatti e raccordo verso fuorilunghi con e poi sulla tangenziale dal video con l’ 24 a via dei Campi Sportivi verso Foro Italico e tra via dei Monti Tiburtini a tratti fino a via dello Scalo di San Lorenzo ode ancora sulla diramazioneSud in ...

