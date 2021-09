Tensione al Consiglio Federale: allontanato il presidente Lotito (Di giovedì 30 settembre 2021) Momenti di nervosismo al Consiglio Federale, nel dettaglio il presidente della Lazio Lotito è stato allontanato. Il motivo? La squalifica per il caso tamponi. “È una situazione kafkiana”, ha riferito all’uscita dalla Figc. “Gravina cosa mi ha detto? Che non potevo partecipare perché sono ancora squalificato”. Lotito ha messo a verbale una dichiarazioni nella quale spiega che “il consigliere Lotito ritiene illegittimo il rifiuto di consentirgli la partecipazione al Consiglio Federale odierno. In quanto fin dal 7 settembre scorso, non esiste alcuna sanzione che possa impedirgli il suo diritto di esercitare le funzioni di consigliere Federale”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 30 settembre 2021) Momenti di nervosismo al, nel dettaglio ildella Lazioè stato. Il motivo? La squalifica per il caso tamponi. “È una situazione kafkiana”, ha riferito all’uscita dalla Figc. “Gravina cosa mi ha detto? Che non potevo partecipare perché sono ancora squalificato”.ha messo a verbale una dichiarazioni nella quale spiega che “il consigliereritiene illegittimo il rifiuto di consentirgli la partecipazione alodierno. In quanto fin dal 7 settembre scorso, non esiste alcuna sanzione che possa impedirgli il suo diritto di esercitare le funzioni di consigliere”. L'articolo CalcioWeb.

