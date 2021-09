”Striscia la Notizia”, tapiro d’oro al direttore di Rai 3: Fedez e Mauro Corona di nuovo sulla sua rete (Di giovedì 30 settembre 2021) nuovo appuntamento con Striscia la Notizia, il programma televisivo ideato da Antonio Ricci in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle ore 20.35. Ecco le anticipazione della serata. Striscia la Notizia, le anticipazione: un tapiro d’oro a Franco Di Mare Questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35) terzo tapiro d’oro per il direttore di Raitre Franco Di Mare. Motivo? Il grande ritorno di due suoi “nemici” in onda sulla sua rete: Mauro Corona di nuovo a #Cartabianca e Fedez ospite a Che tempo che fa. Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 settembre 2021)appuntamento conla, il programma televisivo ideato da Antonio Ricci in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle ore 20.35. Ecco le anticipazione della serata.la, le anticipazione: una Franco Di Mare Questa sera ala(Canale 5, ore 20.35) terzoper ildi Raitre Franco Di Mare. Motivo? Il grande ritorno di due suoi “nemici” in ondasuadia #Cartabianca eospite a Che tempo che fa. Valerio Staffelli, storico inviato dila ...

