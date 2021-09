Star in the Star 30 settembre: Claudio Baglioni canta Piccolo Grande Amore (gallery e video) (Di giovedì 30 settembre 2021) Nella terza puntata di Star in the Star, di questa sera, 30 settembre 2021, in onda su Canale5 con la conduzione di Ilary Blasi, abbiamo potuto rivedere anche Claudio Baglioni con il brano Piccolo Grande Amore. Non si trattava, com’è ovvio, della vera Star, ma di un/una concorrente misterioso/a, appartenente al mondo dello spettacolo, ma non rivelato/a. Nei primi secondi di esibizione ha cantato in playback, mentre poi la sua voce originale si è rivelata. Un’esibizione straordinaria, che ha confermato le capacità sia canore, che imitative, di “Baglioni”. Bravo, non ci sono critiche da fare! Ribadiamo la nostra convinzione che si tratti di Luca ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 30 settembre 2021) Nella terza puntata diin the, di questa sera, 302021, in onda su Canale5 con la conduzione di Ilary Blasi, abbiamo potuto rivedere anchecon il brano. Non si trattava, com’è ovvio, della vera, ma di un/una concorrente misterioso/a, appartenente al mondo dello spettacolo, ma non rivelato/a. Nei primi secondi di esibizione hato in playback, mentre poi la sua voce originale si è rivelata. Un’esibizione straordinaria, che ha confermato le capacità sia canore, che imitative, di “”. Bravo, non ci sono critiche da fare! Ribadiamo la nostra convinzione che si tratti di Luca ...

Advertising

tdrgius : Ma chi è la star in the star in Ilary Blasi #StarInTheStar - denalirwp : su star in the star piccolo grande amore, guardatemi come piango - Giusepp40382931 : @RaffaellaUcci 'Star In The Star' si chiama. - angeliquepoison : #Madonna Star in the Star, chi è?/ Gli indizi indicano Aurora Ramazzotti ma… - Mariolino_22 : È arrivato finalmente il mio momento preferito della settimana: A ME STAR IN THE STAR PIACE e non posso farci niente ?? #StarInTheStar -