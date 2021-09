Stallo sui Recovery di Polonia e Ungheria | ma Bruxelles medita il sì

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 30 settembre 2021) Ufficialmente dalla Commissione Europea dicono che ancora non hanno preso una decisione sui piani di ripresa e resilienza di, ‘congelati’ ada prima dell’estate per violazioni dello stato di diritto, come per esempio le campagne e i provvedimenti anti-Lgbtq nei due paesi dell’est. Eppure, alla ripresa dopo la pausa estiva, la fine del mese di settembre era stata indicata dalla stessa Commissione Europea come la scadenza entro la quale sarebbe arrivata una decisione. Non è andata così, c’è un ennesimo rinvio. La decisione dovrebbe essere presa nelle prossime settimane, ma la novità, dopo l’alta tensione nei mesi scorsi sia con l’ungherese Viktor Orban che con il polacco Mateusz Morawiecki, è che a Palazzo Berlaymont si sta prendendo in considerazione l’idea di promuovere entrambi i piani, il che farà ...