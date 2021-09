Scuola, quasi 2mila posti di Dsga da assegnare, Anief: “Cambiare le prove” (Di giovedì 30 settembre 2021) Scuola – Anche quest’anno il numero totale dei posti vacanti di Dsga è altissimo avendo raggiunto quota 1.826. Significa che una ogni quattro-cinque scuole non ha il suo Direttore dei servizi generali e amministrativi. Dopo le assunzioni dell’ultimo anno, la quantità di posti è tornata a crescere per effetto della legge di Bilancio 2021 che ha previsto, per l’anno scolastico in corso, 2021/2022, una modifica dei parametri sul dimensionamento delle scuole, per cui il numero di questi risulta più esteso. La comunicazione è arrivata dal Ministero dell’Istruzione un paio di giorni fa, durante l’illustrazione della bozza del Decreto interministeriale sull’avvio alle nuove procedure concorsuali ordinarie per l’accesso al profilo di Dsga, al tavolo dell’informativa sindacale: il direttore generale per il ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 settembre 2021)– Anche quest’anno il numero totale deivacanti diè altissimo avendo raggiunto quota 1.826. Significa che una ogni quattro-cinque scuole non ha il suo Direttore dei servizi generali e amministrativi. Dopo le assunzioni dell’ultimo anno, la quantità diè tornata a crescere per effetto della legge di Bilancio 2021 che ha previsto, per l’anno scolastico in corso, 2021/2022, una modifica dei parametri sul dimensionamento delle scuole, per cui il numero di questi risulta più esteso. La comunicazione è arrivata dal Ministero dell’Istruzione un paio di giorni fa, durante l’illustrazione della bozza del Decreto interministeriale sull’avvio alle nuove procedure concorsuali ordinarie per l’accesso al profilo di, al tavolo dell’informativa sindacale: il direttore generale per il ...

