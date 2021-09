San Paolo d’Argon, duello tra Frassini e Zanotti: continuità contro cambiamento (Di giovedì 30 settembre 2021) San Paolo d’Argon. Il paese torna alle urne e vede confrontarsi la lista storica de L’Alveare, posizionata verso il centro sinistra che da 10 anni guida il paese, che mette in campo il vice sindaco Roberto Zanotti, 61 anni, che punta alla carica di primo cittadino e Graziano Frassini, 63 anni, che si candida per la terza volta ed è sostenuto dalla Lega. Una sfida tra due sessantenni che da anni vivono a San Paolo d’Argon e che su questo paese hanno prospettive diverse per il futuro quinquennio dell’amministrazione comunale. Una nota particolare va spesa per Frassini: cinque anni fa la sfida con l’attuale sindaco uscente Stefano Cortinovis finì con un testa a testa: 51,5% contro 48,5%. Percentuali che si tramutano poche decine di voti. Un dettaglio: ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 30 settembre 2021) San. Il paese torna alle urne e vede confrontarsi la lista storica de L’Alveare, posizionata verso il centro sinistra che da 10 anni guida il paese, che mette in campo il vice sindaco Roberto, 61 anni, che punta alla carica di primo cittadino e Graziano, 63 anni, che si candida per la terza volta ed è sostenuto dalla Lega. Una sfida tra due sessantenni che da anni vivono a Sane che su questo paese hanno prospettive diverse per il futuro quinquennio dell’amministrazione comunale. Una nota particolare va spesa per: cinque anni fa la sfida con l’attuale sindaco uscente Stefano Cortinovis finì con un testa a testa: 51,5%48,5%. Percentuali che si tramutano poche decine di voti. Un dettaglio: ...

ItaliaRai : #PresaDiretta torna sulla #transizioneenergetica e accende una luce sul ruolo delle grandi compagnie del petrolio e… - Mercuri_69 : RT @RoyalBl41412373: Massimiliano Locatelli converted San Paolo Converso, a 16th-century former church and convent in Piazza Sant’Eufemia,… - infoitsport : Napoli-Spartak in Coppa dei Campioni, con Maradona in campo, finì tra i fischi del San Paolo - ilNapolista - FirenzeArt : Il dipinto di oggi è firmato Paolo da San Lorenzo (San Lorenzo in Campo, Pesaro 1935). Olio su tela che misura 40 x… - Errman63 : @isabbah Questo è Concesio (Bs), paese nate di San Paolo VI dove è appena stata celebrata la Settimana Montiniana,… -