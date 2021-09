Prete scoperto a comprare cocaina in pineta a Migliarino (Pisa)

(Di giovedì 30 settembre 2021) Un altrotrovato dalla polizia conin Toscana. L’aveva appena comprata in piena notte in una). Stavolta però non ci sono reati rispetto ai casi eclatanti di altri...

Advertising

Walter80354487 : RT @GiancarloDeRisi: Non solo Morisi, scoperto anche un prete mentre comprava cocaina nella pineta tra Torre del Lago e Migliarino (Pisa).… - Assuntacarmenc2 : RT @Signorasinasce: #Toscana: #prete scoperto mentre compra #cocaina. Pedofilia, truffe, droga. Chi più ne ha più ne metta. Preti moderni.… - goffredoS : RT @GiancarloDeRisi: Non solo Morisi, scoperto anche un prete mentre comprava cocaina nella pineta tra Torre del Lago e Migliarino (Pisa).… - MeleoFernando : RT @Signorasinasce: #Toscana: #prete scoperto mentre compra #cocaina. Pedofilia, truffe, droga. Chi più ne ha più ne metta. Preti moderni.… - MaurizioTorchi2 : RT @Signorasinasce: #Toscana: #prete scoperto mentre compra #cocaina. Pedofilia, truffe, droga. Chi più ne ha più ne metta. Preti moderni.… -

Ultime Notizie dalla rete : Prete scoperto

Unincappa nei controlli della Polizia stradale mentre acquista cocaina nella pineta lungo l'Aurelia tra Torre del Lago (Lucca) e Migliarino (Pisa) così viene segnalato alla prefettura come ...Don Spagnesi,di Prato, è stato arrestato perché al centro di una intricata vicenda di consumo di cocaina, incontri sessuali con escort e ammanchi nelle casse della parrocchia.Un altro prete trovato dalla polizia con cocaina in Toscana. L’aveva appena comprata in piena notte in una pineta Migliarino (Pisa). Stavolta però non ci sono reati rispetto ai casi eclatanti di altr ...Un altro prete trovato dalla polizia con cocaina in Toscana. L’aveva appena comprata in piena notte in una pineta. Stavolta però non ci sono reati rispetto ai casi eclatanti di altri sacerdoti toscani ...