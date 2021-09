Parigi-Roubaix 2021, insolita edizione in autunno, Van Aert e Van Der Poel i favoriti (Di giovedì 30 settembre 2021) La Parigi-Roubaix tra le classiche del Nord è quella con più fascino, è la più dura, la più difficile da interpretare. Rispetto al Giro delle Fiandre e alla Liegi-Bastogne-Liegi è interamente piatta, senza dislivelli, ma è ancora più massacrante per i suoi oltre 50 km di pietre ed è l’unica classica di questa stagione che InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 30 settembre 2021) Latra le classiche del Nord è quella con più fascino, è la più dura, la più difficile da interpretare. Rispetto al Giro delle Fiandre e alla Liegi-Bastogne-Liegi è interamente piatta, senza dislivelli, ma è ancora più massacrante per i suoi oltre 50 km di pietre ed è l’unica classica di questa stagione che InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Advertising

infobetting : Parigi-Roubaix 2021, insolita edizione in autunno, Van Aert e Van Der Poel i favoriti - rides_bike : Certe strade sono libri su cui i corridori scrivono la loro storia Parigi-Roubaix - rides_bike : A vent'anni dalla vittoria di Servais Knaven alla Parigi-Roubaix, al via ci sarà un altro Knaven, sua figlia Britt. - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Elisa Longo Borghini al via della prima edizione femminile della Parigi-Roubaix - vco24news : Elisa Longo Borghini al via della prima edizione femminile della Parigi-Roubaix -