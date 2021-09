NCIS 18 e Bull 5 | anticipazioni 1° ottobre | una terribile esplosione ed un omicidio

Advertising

CIAfra73 : #AscoltiTV 24 settembre 2021 · #taleequaleshow #GFvip #QuartoGrado #FratelliDiCrozza #NCIS #Bull #propagandalive… - Gianni2The : RT @RaiDue: Finalmente è venerdì e finalmente questa sera torna l'appuntamento con l'adrenalina ???? A partire dalle 21.20 vi aspetta la squ… - CIAfra73 : TuttalaTivu · #GuidaTV #24Settembre 2021: #GFvip vs #TaleeQualeShow, #Rambo2, #QuartoGrado, #bull #NCIS,… - eryG86 : RT @RaiDue: Finalmente è venerdì e finalmente questa sera torna l'appuntamento con l'adrenalina ???? A partire dalle 21.20 vi aspetta la squ… - RaiDue : Finalmente è venerdì e finalmente questa sera torna l'appuntamento con l'adrenalina ???? A partire dalle 21.20 vi as… -

Ultime Notizie dalla rete : NCIS Bull

Dituttounpop

Terza piazza staccatissima per Rai2 con The Rookie e 988.000 spettatori (4.9%), seguito dada ... Italia 1: 962.000 spettatori (5%). Il podio del Preserale Nel Preserale continua a non ...Su Rai2 '' ha avuto 1,149 milioni e il 5,2% (e poi '' 839mila e 4,2%). Ma considerata la fase in sovrapposizione a salire sul podio è Rete 4. La cronaca nera di 'Quarto Grado', con Gianluigi ...Anticipazioni Bull e The Rookie: trama prossimi episodi in onda su Raidue l'1 e il 2 ottobre La programmazione italiana delle nuove stagioni di Bull e The ...Ascolti ieri sera, 24 settembre 2021: i dati auditel di Tale e Quale Show e del Grande Fratello Vip Seconda sfida in ascolti nella serata di ieri, venerdì ...